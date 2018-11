Canicattì, il Sindaco raccomandata prudenza massima per fenomeni meteorologici classificati con Allerta Rossa Allarme

Connect on Linked in

Si avvisa la cittadinanza ad usare massima cautela adottando tutti i mezzi di protezione per fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi a causa delle precipitazioni a prevalente carattere temporalesco previste dalle 00.00 alle 24.00 di domani 3 novembre.

In caso di piogge intense si consiglia di evitare il transito pedonale e veicolare nelle zone già interessate, in passato, da allagamenti e di usare, in caso di emergenza, percorsi alternativi; di uscire solamente in caso di estrema necessità; di tenersi aggiornati su ulteriori annunci diramati dalle autorità.

Sono interdette le aree pubbliche soggette a potenziale rischio quali il cimitero comunale, ville e giardini pubblici, parchi gioco e impianti sportivi all’aperto; interdetto anche l’uso di locali interrati e seminterrati, riferito anche ai veicoli; sono sospese le

manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all’aperto insistenti su aree pubbliche e/o strade (compreso il mercatino della frutta di L.go Aosta); di interdire il traffico veicolare e pedonale nei pressi delle aree già sottoposte ad allagamenti; la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di istituti pubblici e privati.

Le disposizioni sono contenute nell’O.S. n.212/2018. A darne comunicazione il sindaco Ettore Di Ventura e l’Assessore con delega alla Protezione Civile, Rosa Maria Corbo.