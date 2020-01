Canicattì, il vice sindaco Di Fazio interviene su alcune questioni: “Ben venga la critica ma le offese non saranno più tollerate!!!” (Video)

Connect on Linked in

Il vice sindaco Giangaspare Di Fazio è intervenuto questa mattina sulla vicenda inerente la nuova condotta agraria e la conseguente polemica scaturita sui meriti dei risultati ottenuti.

Il vice sindaco parla anche di altro e ammonisce chi commenta sui Social in maniera troppo disinvolta usando termini che nulla hanno a che fare con la critica .

” Non amo le polemiche e non mi piace vantarmi o prendermi meriti per le azioni di ordinaria amministrazione – precisa Di Fazio – accetto tutte le critiche ma se qualcuno si permette ancora di definire mafiosi l’intera Giunta… non ci passerò più sopra!!!”.