Canicattì, imbrattata la chiesa del Calvario: immediato l’intervento del comune

Sembra non avere nessuna pace la Chiesa del Calvario di Canicattì.

Nella giornata di ieri una scritta tipicamente siciliana e dall’univoco significato è stata infatti trovata nella struttura che a breve sarà sotto l’attenzione pubblica per via della Settimana Santa.

Il raid vandalico ha dunque insozzato con della vernice verde il luogo di preghiera già messo a dura prova negli anni scorsi non solo dalle intemperie, che hanno fatto crollare gran parte delle piastrelle del muro perimetrale, ma dalle continue scorribande di maleducati che, facendo i propri comodi, l’hanno ridotta in uno stato a dir poco pietoso trasformandolo in alcuni momenti addirittura in una sorta di lavanderia lasciandovi i panni stesi.

Una volta pervenuta la notizia in municipio, la macchina organizzativa comunale si è subito messa in moto avviando immediatamente le solerti procedure di pulizia delle mura rimuovendo così la scritta offensiva.

E intanto sui social scatta la protesta di utenti indignati che chiedono a gran voce la recinzione dell’edificio religioso oltre all’istallazione di telecamere per tutelare al meglio il bene pubblico tanto caro alla comunità canicattinese.

Di Pietro Geremia