Canicattì, impara il mestiere che hai sempre desiderato : scopri come

Lavorare e guadagnare è difficile, ma non impossibile, l’importante è mettere il massimo impegno nel lavoro che si sceglie di fare.

Avere una laurea aiuta, ma non è fondamentale . Oggi per combattere la disoccupazione bisogna imparare un mestiere, riscoprire i lavori artigianali in vari campi.

Le statistiche dicono che ci sono milioni di disoccupati, eppure sono tanti i mestieri dove serve gente che sa fare bene il proprio lavoro: pasticcere, pizzaiolo, panettiere, stilista, estetista, acconciatore, meccanico e tanto altro ancora.

E allora qual è la soluzione giusta? Bisogna scegliere fin da adolescenti il percorso scolastico più idoneo alle richieste del mercato.

La Scuola Professionale dei Mestieri Euroform è rivolta ai giovani minori, provenienti dalle scuole medie inferiori o anche dalla dispersione scolastica, i quali hanno la possibilità di seguire gratuitamente i percorsi d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),introdotti nel 2009 dal Ministero della Pubblica Istruzione con l’Accordo Stato Regioni ed attuati dalle varie regioni. Essi consentono di ottenere, in soli tre anni, la Qualifica Professionale e, di seguito al quarto anno, il Diploma Tecnico.

I titoli sono riconosciuti in quattro lingue e sono validi in ambito comunitario.Il Ministero ha creato 22 figure professionali,di cui Euroform ha selezionato tra queste le seguenti:

Offerta Formativa A.S. 2019/2020

Operatore del Benessere

(Acconciatore / Estetica)

Operatore della Trasformazione Agroalimentare

(Pasticciere / Panettiere-Pizzaiolo)

Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore – Meccatronico

(Rip. parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del

veicolo)

Operatore dell’Abbigliamento

(Stilista / Sartoria)

Operatore del Montaggio e della Manutenzione di Imbarcazioni da Diporto

(Riparatore e Manutentore di barche a vela e a motore)

Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza Turistica

(Addetto ai Servizi Ricettivi / Addetto d’Agenzia Turistica)

Operatore della Ristorazione

(Cuoco/Preparazione pasti/Assistente di sala, Barman)

Operatore Elettrico

(Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di

antenne e impianti elettronici)

Maggiori informazioni possono essere reperite nel sito internet www.euroformweb.it oppure direttamente nella sede Euroform di Canicattì in largo Aosta (Palazzo centro commerciale Cadillac) oppure nella sede a te più vicina, il personale altamente specializzato sarà lieto di accogliervi e guidarvi nella scelta migliore per i vostri ragazzi!

L’Euroform inoltre, informa che sono aperti gli open day, presso le sedi della scuola dei mestieri di Canicattì in largo Aosta, nei locali del centro commerciale Cadillac, nei seguenti giorni:

lunedì 14 gennaio, mercoledì 16 gennaio, lunedì 21 gennaio e lunedì 28 gennaio a tutti i partecipanti sarà regalato un biglietto omaggio per lo show evento del 20 gennaio con Francesco D’Aleo.