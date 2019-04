Canicattì, impegno con il trail running per gli atleti dell’Asd Atletica

Print This Post

La domenica appena trascorsa è stata, per gli atleti dell’Asd Atletica, dedicata alla corsa in natura, nota anche come trail running.

Si sono disputate infatti, a Castelbuono, all’interno del Parco delle Madonie, le gare Vivinatura Marathon sulla distanza di 43 km, Vivinatura Trail, sulla distanza di 23 km, e Vivinatura Walk sui 10.000 metri, valide per la seconda prova del Campionato Trail Sicilia Challenge. Tale campionato si disputa in location e contesti suggestivi, fra le bellezze dei monti e dei luoghi paesaggisticamente più belli della Sicilia, e le Madonie sono fra le zone che meglio si prestano a tale tipo di manifestazione data anche la spiccata vocazione turistica.

Alla carovana colorata e festante degli atleti (circa trecento) provenienti da tutta la regione, si sono aggiunti gli specialisti biancorossi del trail running.

Adolfo Sgammeglia e Domenico Di Prima, sulla distanza della maratona, e Calogero Lo Giudice e Gioachino Avanzato nel trail da 23 km, si sono distinti, fuori dalla retorica, con tempi e risultati di primo piano, centrando due podi. Dopo una gara durissima , Adolfo Sgammeglia nella Marathon si è infatti piazzato al terzo posto della categoria SM55 e l’esperto Gioachino Avanzato secondo nella categoria SM65 nella gara Trail.

Tempi ottimi e buoni piazzamenti anche per Domenico Di Prima e Calogero Lo Giudice rispettivamente settimo e nono nelle rispettive categorie, portando così tanti punti validi nella classifica del campionato a squadre che vede la squadra canicattinese ben piazzata (19esima su 50 squadre dopo la prima prova, ancora da aggiornare alla redazione del presente articolo).

Purtroppo assente Antonio Sgammeglia, al momento infortunato, il più rappresentativo della società nella corsa trail nonché attuale leader della classifica di categoria.

Completiamo la domenica dell’ASD con l’ennesima ottima prestazione dell’atleta canicattinese Carmelo Lo Monaco, che ha partecipato alla XXXVI edizione del Vivicittà Palermo. La gara ha avuto una massiccia partecipazione, un’invasione da parte dei 10.000 atleti (di cui settecento partecipanti alla competitiva), un serpentone festante che si è snodato per le vie del centro della città, sulla distanza complessiva di 10 km.

Il nostro, e con lui la squadra, con la sua prestazione ha lasciato il segno, portando a casa un meritatissimo podio nella categoria SM50, ed un consistente 27° posto assoluto. Ciò a conferma di quanto di buono (tanto…) ha mostrato negli ultimi mesi in cui ha gareggiato in tante manifestazioni ad alto tasso tecnico nel centro e nord Italia, ottenendo numerosi ottimi piazzamenti.

Infine non pare superfluo ricordare che si avvicina la data del 5 maggio, giorno in cui si disputerà il 3° Memorial Claudio Giudice, organizzato dalla ASD con il diretto coinvolgimento della Fondazione “La Clessidra Claudio Giudice per la vita” ONLUS, guidata dall’avv. Mario Giudice e dalla moglie Giuseppina Restivo, genitori di Claudio cui l’evento, a carattere benefico, è dedicato.

La gara è valida come 5° prova del Grand Prix Regionale, 2° prova del Grand Prix Provinciale e per il Campionato Nazionale Interforze, ed è inserita nel calendario nazionale della federazione di atletica leggera, a marchio Bronze (uno dei tre distintivi che certificano il livello delle gare inserite nel calendario nazionale della federazione di atletica leggera) destinato a gare caratterizzate da circuiti omologati, standard qualitativi elevati e a misura di atleta.

Si svolgerà sulla distanza classica dei 10.000 metri su un percorso cittadino omologato, lo stesso della passata edizione.

Per info su iscrizioni o sulla gara in generale è possibile rivolgersi a Maurizio Lalicata 3491747511 (resp. Organizzazione), Lillo Belmonte 3478036368 e Domenico Di Prima 3356415057.

Infine, con l’approssimarsi della scadenza dell’invio delle dichiarazioni dei redditi, si coglie l’occasione di ricordare a chi volesse sostenere la Fondazione La Clessidra la possibilità di indicare il codice fiscale della stessa – c.f. 90029200848, donando il proprio cinque per mille, gesto indolore per chi dona ma ausilio prezioso per chi riceve.