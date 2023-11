I Consiglieri comunali Cuva e Muratore del PD e Giangaspare Di Fazio della lista civica Soprattutto Canicattì, hanno presentato un ‘ interrogazione Consiliare avente ad oggetto: “Gestione impianto polivalente di via Pasolini” .

Di seguito il testo integrale dell’Interrogazione.

I CONSIGLIERI COMUNALI SOTTOSCRITTORI

espongono al Consiglio Comunale quanto segue:

VISTO l’art. 24, comma 1 dello Statuto Comunale, che recita quanto segue “il Consigliere esercita il

diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare

interrogazioni e mozioni.”;

VISTI gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle

Commissioni, d’ora in poi “Regolamento”;

PREMESSO che, negli anni passati, a seguito di procedura pubblica, è stata affidato in gestione

l’impianto polivalente di Via Pasolini ad una associazione del territorio;

CONSIDERATO che, a seguito dell’avvento della pandemia da Covid-19, il cronoprogramma ed il

relativo piano economico della gestione del bene pubblico hanno subito un forte rallentamento anche

a seguito degli effetti determinati dalla crisi economica e sociale derivanti dalla pandemia;

CONSIDERATO che, tali ritardi hanno avuto ripercussioni sull’intero quartiere anche in termini di

sicurezza poiché tale struttura risulta essere quasi quotidianamente chiusa al pubblico e con scarsa

illuminazione, con i relativi rischi di incolumità pubblica che ne conseguono, così come fatto presente

da numerosi cittadini residenti nelle zone attigue;

TENUTO CONTO che, nella precedente consiliatura, è stata presentata apposita istanza per il

finanziamento di una palestra all’aperto nell’ambito dell’iniziativa Sport nei Parchi proprio con

l’intenzione di dotare tale struttura di attrezzature idonee per la pratica sportiva outdoor (GC 25/2021);

VISTI il TUEL, l’OREL, lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale del Consiglio;

INTERROGANO IL SINDACO