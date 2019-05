Canicattì, in arrivo 3 milioni di euro per le scuole La Carrubba e Rapisardi

Connect on Linked in

Una boccata di ossigeno è in arrivo per le scuole primarie della “Mario Rapisardi” e “La Carrubba” di Canicattì.

A quanto pare gli istituti scolastici della città del Parnaso saranno oggetto di finanziamento da parte dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale con un progetto che metterà a loro disposizione ben 3 milioni di euro, precisamente 1.860.000 euro per la Rapisardi e 1.465.000 euro per La Carrubba.

Il denaro, ottenuto grazie ad un grande e complesso lavoro tecnico e burocratico, permetterà dunque ai plessi la necessaria quanto immediata ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza così da poter far riconfluire gli alunni e tutto il personale scolastico da tempo disagiati per via della situazione di stallo in cui erano posti.

Di Pietro Geremia