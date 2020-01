Canicattì, in auto senza patente e con droga: beccati alcuni giovani

Print This Post

La polizia di Canicattì e Licata martedì scorso, 21 gennaio, ha segnalato alla Prefettura un giovane che, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di droga.

In particolare , nel territorio di Canicattì, gli agenti del Commissariato di P.S. , diretto dal vice questore Cesare Castelli, hanno fermato e controllato un giovane, alla guida di autovettura, trovato in possesso di quasi 3 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo marjuana.

Sempre il personale della Sezione Volanti del Commissariato di Canicattì, nel corso del servizio di controllo del territorio, ha fermato quattro persone riscontrando che gli stessi stavano conducendo un veicolo con patente scaduta ed addirittura uno con patente mai conseguita.

Medesima attività a Licata, dove la Polizia Di Stato ha segnalato due giovani del posto poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Invero, nel corso dei potenziati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Iraci, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Licata, in due distinte occasioni, fermavano le autovetture condotte dai predetti giovani, i quali avevano tentato di eludere il controllo di polizia, destando evidente sospetto.

La successiva accurata perquisizione personale, estesa alle autovetture in uso ai predetti, permetteva di rinvenire e sequestrare, ad entrambi, 1,5 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo marjuana che veniva sottoposta a sequestro amministrativo, poiché ritenuta in possesso per uso personale.

Espletate le formalità di rito, i predetti giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento quali assuntori di sostanze stupefacenti e sono state elevate sanzioni amministrative, con ritiro della patente per la successiva sospensione.