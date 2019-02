Canicattì, in fase di riattivazione il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura, l’assessore alle Politiche Sociali, Davide Lalicata e l’assessore alla P.I., Katia Farrauto, comunicano che dalla prossima settimana verrà formalmente riattivato il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione, riservato ai giovani studenti che necessitano di assistenza specialistica.

“In queste settimane – dichiara il sindaco – i diversi uffici

comunali coinvolti, ognuno per le rispettive competenze, hanno lavorato

affinché si trovassero le necessarie coperture finanziarie e

conseguentemente venisse adottato il relativo impegno di spesa in

bilancio.”

A partire dall’inizio della prossima settimana, infatti, il Comune si

metterà in contatto con tutti gli enti interessati, scolastici e socio

assistenziali, per portare avanti tutto l’iter. “Ringrazio gli utenti e

le famiglie per la pazienza – conclude Di Ventura – ma anche chi si è

prodigato per limitare quanto possibile il disagio dovuto, come spiegato

in precedenza, a meccanismi burocratici. Assicuriamo che l’impegno

dell’amministrazione sull’erogazione di questo importante servizio è

sempre massimo”.