Canicattì, in fiamme auto di un’impresa e di un operaio: indagano le forze dell’ordine

Un periodaccio quello in corso in questi mesi per gli autoveicoli siti a Canicattì.

Nella sola giornata di ieri sono andate a fuoco una Fiat Uno e una Alfa Romeo 159 rispettivamente di proprietà di un operaio di 44 anni e di una ditta di commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di autovetture.

Sugli incendi, considerati di chiara matrice dolosa, gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno avviato le indagini cercando così indizi che possano in qualche modo collegare il rogo ai responsabili.

Intanto la stessa Procura della Repubblica di Agrigento è stata informata da parte delle forze dell’ordine facendo avviare l’iter giudiziario del caso.

Di Pietro Geremia