Un defibrillatore per ricordare Pippo Accardo, l’imprenditore di Canicattì morto recentemente in Bulgaria dove si era trasferito per motivi di lavoro è stato donato dai familiari alla città. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nella sala consiliare del comune di Canicattì ed ha visto la partecipazione del sindaco Ettore Di Ventura, del Presidente del Consiglio Alberto Tedesco, del figlio Vincenzo e dei familiari. Il prezioso strumento salvavita sarà collocato nei prossimi giorni davanti l’ingresso della sede centrale del comune in Corso Umberto. Pippo Accardo era molto conosciuto a Canicattì per le sue numerose attività commerciali portate avanti. Tra queste la storica e prima sede della Fiat che si trovava in Largo Aosta. Poi Pippo Accardo era anche un apprezzato pilota. “Un gesto- ha detto il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura- importante per tutta la nostra comunità. Pippo Accardo- ha concluso- il capo dell’amministrazione comunale- ha dato molto negli anni passati per la città di Canicattì distinguendosi per le sue attività imprenditoriali svolte a favore della crescita economica e sociale della nostra comunità. La sua scomparsa prematura ci addolora ma da oggi sarà ricordato ulterioremente con la donazione di questo importante stumento salva vita da tutti i cittadini. Grazie a nome di tutta Canicattì ai figli ed ai familiari di Pippo Accardo per questo lodevole gesto di generosità”.