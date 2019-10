Canicattì, inaugurata isola ecologica in via La Carrubba: sarà operativa da lunedì(Foto e Video)

E’ stata inaugurata ieri mattina, la prima isola ecologica, in via Ten. Col. La Carrubba.

Si tratta di un’importante valvola di sfogo per il conferimento dei rifiuti differenziati che potranno essere portati nella struttura dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13.

I cittadini intestatari della TARI, mediante l’uso della tessera sanitaria, potranno conferire ogni tipo di rifiuto differenziato.

“Sottolineo che non si tratta di un servizio sostitutivo del porta a porta ma sarà utile per chi, per qualche motivo, non avrà modo di rispettare il consueto calendario settimanale – commenta il sindaco , Ettore Di Ventura –

L’isola sarà controllata, tramite servizio di video sorveglianza, in maniera tale da poterne monitorare il corretto utilizzo da parte dell’utenza.

In attesa della consegna, da parte della ditta, delle altre due isole previste dal contratto, confido nel buon utilizzo da parte dei miei concittadini e chiedo, ancora una volta, la collaborazione da parte di tutti per una Città pulita e con servizi efficienti.”