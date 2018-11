Canicattì, inaugurata la 2ª panchina da parte dell’Ass. “La forza delle donne”

Connect on Linked in

La città di Canicattì si schiera contro la violenza di genere.

Nella mattinata di ieri, Domenica 25 Novembre 2018, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è stata inaugurata nella centralissima piazza Dante la 2° panchina rossa grazie all’instancabile impegno dell’Associazione “La forza delle Donne”.

L’elemento di decoro urbano è stato appositamente voluto di colore rosso, colore del sangue, per simboleggiare il posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza di uomini gretti e meschini.

Un simbolo contro il femminicidio che assume una maggiore valenza anche per la sua collocazione di fronte al monumento in onore di Marco Vinci, il 22enne canicattinese che proprio in quella piazza ha dato la vita per difendere una giovane donna da un balordo anch’egli canicattinese, donando così ciò che di più prezioso una persona possa possedere: la vita.

All’evento, presenziato dal Sindaco di Canicattì Ettore di Ventura e dall’Assessore Katia Farrauto, hanno partecipato una foltissima platea di persone di uomini e donne tutti con il simbolo della violenza di genere dipinto in viso a rimarcare la volontà della città del Parnaso del proprio sentimento di adesione all’eliminazione di questi brutali soprusi.

“Siamo rimasti molto colpiti dalla grande partecipazione dei cittadini – ha detto Gabriella Giarratana, vicepresidente Aido e socia dell’associazione “La forza delle donne” – . Quello che ci auguriamo è che non siano più necessarie giornate di questo genere così da poter realizzare una parità di sessi e sopratutto un rispetto reciproco tra uomo e donna con l’abbandono totale di ogni sorta di violenza fisica e psicologica”

Di Pietro Geremia