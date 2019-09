Canicattì, inaugurata la prima isola ecologica della Città

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Arriva nella Città di Canicattì la prima isola ecologica automatizzata.

L’isola che sarà operativa, già nei prossimi giorni, in via Ten. Col. La Carrubba, potrà essere utilizzata soltanto dagli utenti intestatari della TARI mediante l’uso della tessera sanitaria. Si tratta della prima isola, delle tre previste dal contratto, che sarà messa in funzione. Si potranno conferire svariate tipologie di rifiuti differenziati: organico, plastica e alluminio, carta e cartone, vetro, secco residuo ed anche i Raee.

“Confido nel buon utilizzo da parte dei miei concittadini. La collaborazione da parte di tutti è necessaria per una Città pulita. Abbiamo il dovere di fare la differenza oltre che la differenziata.” ha dichiarato il Sindaco Ettore Di Ventura in una nota sul proprio profilo social di Facebook.