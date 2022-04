Simbolo di pace. E’ stata inaugurata ieri, Domenica 3 Aprile, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di Canicattì San Pancrazio, la Croce per l’Ucraina. La cerimonia si è tenuta alle ore 19 presso il convento di Santo Spirito (lu cummentu) in via Piazza Indipendenza dove la Croce è stata collocata al di sopra del portone d’ingresso.

Il Comitato Santissimo Crocifisso insieme alle Devote hanno ideato e realizzato una croce alta tre metri e mezzo, ricoperta da oltre duecento fiori artificiali, tutti realizzati a mano, che rievocano insieme i colori sia della bandiera italiana e sia quella dell’Ucraina. Un abbraccio ideale che la Comunità ecclesiale canicattinese dedica al popolo fratello martoriato dalla guerra.

L’installazione continuerà fino alla festa del Santissimo Crocifisso che si terrà tra poco più di un mese, e che sarà vissuta nella speranza della cessazione del conflitto, e quindi auspicando che con la festa de Lu Tri Di Maju si possa festeggiare anche la ritrovata pace.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato