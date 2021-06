Video trappole attive a Canicattì. I sistemi di sorveglianza posti a presidio nei pressi delle isole ecologiche della Città del Parnaso sarebbero riusciti ad individuare ben 25 persone mentre abbandonavano i propri rifiuti in condizioni non consentite.

Delle azioni incivili che nei prossimi giorni saranno punite con una sanzione amministrativa da 600 euro.

Stando a quanto dichiarato dal Sindaco Ettore Di Ventura il Comune starebbe pure valutando la denuncia per inquinamento ambientale così da far finire quella che rappresenta una vera e propria indecenza per l’intera collettività.

Di Pietro Geremia