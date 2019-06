Canicattì, incendio coop “Lavoro e non solo”: solidarietà del sindaco Brandara

Connect on Linked in

Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, esprime solidarietà alla Cooperativa ‘Lavoro e non solo’ di Canicattì.

“Esprimo la mia vicinanza alla cooperativa “Lavoro e non solo” che nelle scorse ore ha subito un incendio in un appezzamento di terreno gestito dalla stessa – commenta il primo cittadino di Naro – è importante salvaguardare e ridare nuova vita ai beni confiscati alla mafia affinché la gente perbene ne possa trarre profitto e possa far rinascere la nostra terra.

Naro fa parte del consorzio di comuni per la gestione dei beni confiscati alla mafia.

In passato ho rivestito la carica di presidente dell’assemblea e poi di presidente del consorzio legalità e sviluppo che svolge un lavoro encomiabile.”