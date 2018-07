Canicattì, incendio distrugge i mobili di una comunità alloggio per minori

Print This Post

E’ scattato il panico nel pomeriggio di mercoledì alla periferia di Canicattì, in via carlo Alberto.



A quanto pare, per cause ancora da chiarire, sarebbe scoppiato un incendio all’interno della stanza di una comunità alloggio per minori che ha distrutto parte della mobilia.

Secondo le prime indiscrezioni, pare che le fiamme abbiano letteralmente divorato un letto e annerito alcune delle pareti della struttura lasciando, fortunatamente, incolumi i minori ivi residenti che si sono presi solo un forte spavento.

Sul posto si sono recati i militari dell’arma dei carabinieri i quali hanno avviato immediatamente le indagini per accertare se l’incendio sia stato doloso o dovuto per cause accidentali.

Di Pietro Geremia