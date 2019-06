Connect on Linked in

Vigili del fuoco in azione in questo momento in contrada Calandra, zona ex mattatoio e vecchia isola ecologica posta di recente sotto sequesto.

Probabilmente a causa del vento e delle alte temperature la sterpaglia presente nella zona ha preso fuoco innescando un incendio che si stava propagando velocemente .

I pompieri del distaccamento di Canicattì hanno circoscritto il rogo evitando che potesse fare danni maggiori.