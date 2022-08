Nel tardo pomeriggio di ieri, un incendio è divampato a villa Bordonaro, in contrada Carlino a Canicattì (Ag), antica dimora del 1200, con dettagli arabo-normanni, adibita a sala banchetti e ristorante.

Una donna, ultra settantenne, era rimasta bloccata al primo piano della struttura che viene utilizzata, anche grazie al giardino circostante di 2 mila metri quadrati, per matrimoni e rinfreschi.

Nonostante si rifiutasse di lasciare la casa, la donna è stata presa quasi di peso, e portata in salvo, dai vigili del fuoco che hanno salvato anche il suo cagnolino.

“L’incendio ha danneggiato parzialmente la struttura – commenta il sindaco, Vincenzo Corbo – recatomi subito sul posto insieme ai Vigili del Fuoco accorsi con ben tre squadre, ho allertato immediatamente gli autobottisti della città per dar manforte nelle operazioni di rifornimento acqua. Sul posto anche gli uomini dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili Urbani. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento e piena solidarietà alla Famiglia Bordonaro con i quali sono e sarò in stretto contatto in questo momento così difficile.”