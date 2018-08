Canicattì, incidente in Contrada “Gurfi”: 5 feriti (Foto)

Connect on Linked in

Un incidente stradale è avvenuto poche ore fa lungo la strada statale 122 sita in Contrada “Gurfi”, all’uscita di Canicattì.

Un’ Audi a 4 e una Lancia Y, provenienti nel senso opposto di marcia e con a bordo 5 persone, per cause ancora da accertare si sono scontrate in un violento impatto frontale per via di quella che, stando alle prime ipotesi, pare sia stata una manovra errata da parte di uno dei 2 conducenti e che ha causato, tra l’altro, il ribaltamento della Audi A4.

Immediatamente dopo il violento sinistro, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco seguiti dagli uomini dell’arma dei carabinieri e della Polizia di Stato oltre ai soccorritori del 118 i quali hanno trasportato i feriti, presso l’ospedale Barone Lombardo per gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia