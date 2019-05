Canicattì, incidente sulla SS 122 nei pressi del bivio per Delia: ferito uomo di mezza età

Print This Post

Un venerdì pomeriggio dimenticare quello appena trascorso a Canicattì da parte di un uomo residente del posto.

Intorno alle 18.00 lungo la statale 122 ter, nei pressi del bivio per Delia, una Fiat Punto e una Mercedes si sarebbero violentemente scontrate per cause ancora da determinare.

In seguito all’impatto si sono immediatamente precipitati sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che, dopo aver liberato dalle lamiere della Punto il conducente di mezz’età, l’hanno trasportato presso l’ospedale Barone Lombardo dove non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, mentre invece sarebbe rimasto illeso il giovane alla guida dell’altro mezzo coinvolto.

Sul luogo del sinistro anche gli uomini dell’arma dei carabinieri e i vigili urbani che hanno avviato le indagini di rito atte a chiarire la dinamica dell’incidente.

Di Pietro Geremia