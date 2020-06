Canicattì, incidente stradale in via Purgatorio: camion si ribalta, un ferito

Connect on Linked in

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio alla periferia di Canicattì, in via Purgatorio, zona Rinazzi, per cause in corso di accertamento un camion adibito al trasporto di animali si sarebbe scontrato con un furgone , finendo poi di traverso.

Nello scontro una persona è rimasta ferita. Sul posto sono giunti i soccorritori dle 118 e i vigili urbani del comando di Canicattì che hanno effettuato i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro.