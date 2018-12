Canicattì, incidente mortale: morto un corriere della TNT

Print This Post

Gravissimo incidente stradale poche ore fa sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” .

A perdere la vita il giovane Angelo Corbo 29 anni di Canicattì, impiegato della ditta di trasporti Tnt.

Il giovane era alla guida del suo mezzo quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un Tir nei pressi di Siculiana al km 166.

Dai primi dati sarebbe emerso che il Tir, carico di paletti di cemento, si trovava sul margine della carreggiata, il mezzo della Tnt, guidato dal giovane canicattinese, non avrebbe avuto il tempo di evitarlo finendogli addosso.

Uno schianto tremendo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso.

Sul luogo del sinistro i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri delle stazioni di Montallegro e Siculiana e quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento.