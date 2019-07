Connect on Linked in

Un incidente stradale si è appena verificato nei pressi della circonvallazione, all’altezza della chiesa Sacra famiglia .

Al momento non si conosce bene la dinamica del sinistro, un uomo a bordo di una Vespa Piaggio ha perso il controllo del mezzo, non si sa ancora se per contatto con altra autovettura o per irregolarità stradali, ed è caduto per terra non riuscendo ad rialzarsi.

Sul posto traffico bloccato in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Notizia in aggiornamento