Canicattì, incidente nella Via San Vincenzo: coinvolte 3 auto (Video)

Un incidente stradale è avvenuto nella giornata di oggi a Canicattì verso le ore 13:00 in via San Vincenzo, all’incrocio con Via Mozart, coinvolgendo ben 3 auto. Secondo le prime indiscrezioni, una Ford con a bordo due ragazze, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dal caldo e dalla presenza di irregolarità sul manto stradale, imboccando una curva ha sbandato finendo contro un’Opel e una Renault Scenic provenienti nel senso opposto di marcia.

Nel violento impatto che ne è susseguito, i conducenti sono rimasti lievemente feriti e trasportati presso l’ospedale Barone Lombardo per gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia