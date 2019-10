Canicattì, incidente SS 123 per Campobello di Licata: deceduto l’83enne coinvolto nel sinistro

Print This Post

E’ deceduto, domenica notte, Carmelo Curto, l’anziano di 83 anni di Castrofilippo, che sabato pomeriggio era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo in contrada Giacchetto, lungo il rettilineo della strada statale 123 che porta a Campobello di Licata.

L’uomo si trovava a bordo di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi.

L’anziano era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno tagliato le lamiere per liberare l’uomo.

L’anziano è deceduto domenica notte all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì a seguito di una probabile emorragia cerebrale.