Canicattì, incidente stradale: camion finisce sopra il tetto di una stalla, ferito il conducente

Connect on Linked in

Decisamente uno spettacolare incidente quello avvenuto nelle scorse ore a Canicattì. Il conducente di un camion che circolava tranquillamente lungo la periferia canicattinese sita in contrada Madonna dell’Aiuto, sembra che abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo pesante andando a finire contro il guardrail per poi “atterrare”, dopo un volo di alcuni metri, sopra il tetto di una stalla adiacente alla strada. In seguito al, senza dubbio, particolare sinistro, sul posto si sono recati immediatamente i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato il ferito presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove i medici del pronto soccorso, vagliate le condizioni di salute e le numerose fratture riportate, hanno deciso per un suo trasferimento al reparto di Traumatologia dell’ospedale licatese San Giacomo d’Altopasso. Sul luogo del sinistro si sono recati gli operatori delle forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia