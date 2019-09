Canicattì, incidente stradale: deceduto il 23enne Angelo Macaluso

Print This Post

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri lungo la strada provinciale 15.

Angelo Macaluso, 23enne originario di Canicattì ma residente a Racalmuto, stava ritornando presso la propria abitazione dopo aver terminato il proprio turno di lavoro quando, intorno alle 3 di notte, avrebbe perso il controllo della propria Volkswagen Polo ribaltandosi sulla strada provinciale che conduce al centro commerciale “Le Vigne” nonché alla strada statale 640.

Immediatamente dopo il sinistro sul posto sono sopraggiunti una squadra di vigili del fuoco per liberare il giovane dalle lamiere contorte del mezzo per poi trasportarlo in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove, nonostante gli enormi sforzi, i medici ne avrebbero dichiarato il decesso intorno alle 5 del mattino.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Canicattì che avrebbero avviato gli accertamenti di rito atti a identificare le cause di quello che a prima vista sembrerebbe un incidente autonomo.

Di Pietro Geremia