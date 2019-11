Canicattì, incidente stradale sulla SS 123 per Campobello di Licata: un ferito

Connect on Linked in

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 19.00 lungo il rettilineo della SS 123 nei pressi del deposito della ditta di trasporti Gls .

Per cause in corso di accertamento due auto , un’Opel Astra e una Fiat Grande punto, si sono scontrate frontalmente riportando serie danni, secondo le prime indiscrezioni sembra che i conducenti non abbiamo riportato ferite gravi.

La carreggiata, in entrambe le direzioni, è rimasta chiusa per più di due ore con evidenti disagi per gli automobilisti.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, Vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno trasportato un ferito presso l’ospedale barone Lombardo di Canicattì, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Notizia in aggiornamento