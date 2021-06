Gli incivili non vanno in ferie, nonostante il divieto di conferimento, hanno lasciato rifiuti di ogni genere per strada ed a fianco alle isole ecologiche.

A questi soggetti, a giorni, sarà recapitata una sanzione pecuniaria di 600 euro. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, poste in varie zone strategiche della città dell’Uva Italia, è stato possibile riprendere e beccare i soggetti che, incuranti delle norme morali e di corretta convivenza, abbandonavano i propri rifiuti in zone non adibite allo scarico.

Atteggiamenti che, oltre a sporcare la città, vanificano gli sforzi e la buona volonta mostrata dall’assessore al ramo Umberto Palermo che, in questi mesi, ha cercato di ridare dignità a molte zone divenute discariche a cielo aperto.

Il lavoro da fare è ancora lungo ma se agli sforzi per rendere la città pulita si contrappongono i gesti di inciviltà è come fare le classiche fatiche di Sisifo, personaggio mitologico condannato per l’eternità a spingere, dai piedi alla cima di un monte, un enorme masso, destinato a rotolare di nuovo non appena raggiunta la vetta…..