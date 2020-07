Canicattì, incontro con i dirigenti scolastici: confronto propedeutico all’apertura del prossimo A.S.2020/2021

Print This Post

Nella mattinata di ieri è avvenuto un incontro con i dirigenti scolastici: confronto propedeutico all’apertura del prossimo A.S.2020/2021.

Presenti per l’Amministrazione Comunale il sindaco Ettore Di Ventura, gli assessori alla Cultura, P.I. e Sport, Angelo Cuva, allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo, e ai Servizi Sociali e Famiglia, Antonio Giardina, per la dirigenza scolastica M.Ausilia Corsello (I.C. Verga), Ivan Capucci (I.C. Gangitano), Caterina Amato (I.C.Rapisardi) e Giuseppina Cartella (Circolo Didattico Don Bosco). Argomento all’o.d.g. come gestire gli spazi delle varie sedi scolastiche nel rispetto delle disposizioni ministeriali anticovid .