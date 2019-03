Canicattì, ” le Donne di Oggi….nelle sfide del Terzo millennio “: incontro a palazzo Stella con l’autrice Margherita Biondo

Connect on Linked in

Venerdì 8 marzo in occasione della festa della donna la storica associazione “ Le Quote Rosa “ organizza presso Palazzo Stella sito in Via Cavallotti a Canicattì con inizio alle ore 17:30 un incontro con l’autrice Prof.ssa Margherita Biondo sul tema “ le Donne di Oggi….nelle sfide del Terzo millennio “.

Quest’anno , dichiara Giusi Cutaia presidente delle Quote Rosa, abbiamo il piacere di ospitare la Prof. Margherita Biondo apprezzata scrittrice, poetessa e pittrice vincitrice di diverse premi letterari e concorsi di poesia e pittura.

L’occasione servirà continua Giusi Cutaia per presentare l’ultimo romanzo scritto dalla Prof.ssa Biondo dal titolo “ Veronica che guardava cadere la pioggia “ .

Il testo narra di una donna del tempo di oggi che vede sfiorire la propria gioventù in un periodo condizionato da eventi esterni e bisogni indotti caratterizzati dal riemergere degli ideali che avevano forgiato le sue esperienze giovanili e riflette il tema dell’incontro.

Durante la manifestazione sarà assegnato il premio memorial “ Dina Di Naro “ ad una donna che si è distinta per meriti nel campo sociale, culturale, artistico o professionale.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Carmelo Vella, concluderà i lavori l’Avv. Giancarlo Granata.