Canicattì, individuato ordigno bellico nelle campagne di C.da San Filippo

Un periodo natalizio scoppiettante quello vissuto dal proprietario di un terreno di Canicattì.

Nei giorni scorsi pare che proprio in un uliveto sito nelle campagne di contrada San Filippo di Canicattì sia stato ritrovato un ordigno bellico della seconda guerra mondiale.

A fare la particolare scoperta è stato il proprietario del terreno in questione, un professionista che vive fuori provincia, il quale ha dunque dato immediatamente l’allarme facendo così intervenire gli uomini del commissariato di Canicattì che, in attesa degli artificieri, hanno transennato l’area dove è comparsa la bomba in seguito, probabilmente, alle forti piogge di fine novembre.

Di Pietro Geremia