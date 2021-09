Indossa una maschera di carnevale e fa irruzione in un panificio di Canicattì, in Viale della Vittoria, l’uomo ha minacciato il titolare ed è riuscito a portare via circa 100 euro.

Il malvivente, arraffato il denaro, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio indagano gli inquirenti del locale commissariato.

Nell’ultimo periodo sono in forte aumento gli episodi di microcriminalità in città. Nei giorni scorsi si sono verificati furti in appartamenti e danneggiamenti ai danni di autovetture.