Canicattì, ingiurie e minacce contro ex moglie: denunciato 50enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I poliziotti del commissariato di Canicattì guidato dal Vice Questore Cesare Castelli hanno denunciato a piede libero un 50enne ritenuto responsabile di minacce, ingiurie e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Nel dettaglio, in seguito a delle solerte indagini portate avanti dagli agenti canicattinesi, pare che l’uomo abbia ripetutamente fermato l’ex compagna minacciandola ed insultandola oltre a non averle corrisposto da diversi mesi l’assegno per il mantenimento del piccolo figlio.

Una vera e propria escalation di continue prepotenze nei confronti dell’ex moglie che fortunatamente sono terminate grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia