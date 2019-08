Canicattì, iniziano i guai per gli zozzoni della spazzatura: emanate 27 contravvenzioni

Print This Post

Le dure maglie della legge iniziano a stringersi intorno agli incivili di Canicattì.

Nei giorni scorsi 27 zozzoni sarebbero stati beccati dalle telecamere di videosorveglianza mentre, in barba alla rispetto per gli altri e per sé stessi, erano intenti a gettare sacchi di spazzatura nei bordi delle strade.

Ciò che stupisce maggiormente è che tra gli sporcaccioni si annoverebbero dei noti professionisti che suoi social avrebbero contestato pesantemente la l’amministrazione comunale e il degrado cittadino, il classico predica bene e razzola male.

Le persone filmate e individuate andranno incontro ad una salata multa per un massimo di 600 euro.

Di Pietro Geremia