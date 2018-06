Canicattì, inquinamento: approvato progetto per installare colonnine di ricarica per auto elettriche

Print This Post

Approvata nella riunione di Giunta Municipale del 27 giugno scorso, l’adesione al protocollo d’intesa con la Società e-carica Srl per l’installazione di colonnine ricarica per la mobilità elettrica nel territorio comunale.

Lo scopo dell’adesione all’iniziativa è quello di adottare delle soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità dell’aria in città ridurre l’inquinamento acustico.

La proposta non prevede alcun onere a carico dell’Ente che trarrà invece solo dei benefici anche in tema di servizi. Le due colonnine verranno installate in zone di potenziale maggior afflusso di utenti che saranno appositamente individuate. il protocollo d’intesa avrà durata di otto anni e sarà efficace dalla data di sottoscrizione.

Altro atto approvato in G.M. quello riguardante l’approvazione amministrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un Sistema di Videosorveglianza “Canicattì Sicura”.

L’importo totale del progetto ammonta a 610 mila euro di cui 40 mila è la quota cofinanziata dal Comune di Canicattì e i restanti 570 mila euro sono a carico dell’Ente Finanziatore.

Con l’atto n°.76/2018, invece, è stata approvata la ricognizione e rideterminazione della dotazione organica e organigramma del Comune.