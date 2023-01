Lo scorso lunedì si è ufficialmente insediato a Canicattì l’Organo Straordinario di Liquidazione i cui componenti sono i dottori: Calogero Ferlisi, Fortunato Antonio Domenico Pitrola e Danilo Palumbo.

La Commissione è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 22/12/2022, per occuparsi dell’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del Comune di Canicattì, nonchè per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente che lo scorso 20 aprile 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2022, aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

Pertanto, al fine di reperire informazioni sulle passività prodotte dall’Ente fino al 31/12/2020, si invitano tutti coloro che ritengono di averne diritto a presentare, entro le ore 12 del 20 marzo 2023, istanza in carta libera corredata da apposita documentazione contenente: