Canicattì, insegnante ha un malore e si accascia al suolo: salvato da una collega

Attimi di paura in una scuola a Canicattì dove un insegnante è stato colpito da un malore improvviso.

L’uomo, mentre si trovava all’interno dell’istituto, si è accasciato improvvisamente a terra.

Per fortuna in quel momento una sua collega, vedendo la situazione, ha avuto la prontezza di attuare le manovre di primo soccorso con l’ausilio di un defibrillatore, attuandogli le scosse elettriche che hanno rianimato l’uomo che successivamente è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva, non sarebbe in pericolo di vita.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato