Il capogruppo del Partito Democratico all’ARS, On. Michele Catanzaro, accogliendo le sollecitazioni del Circolo del PD di Canicattì, ha depositato un’interrogazione parlamentare con la quale chiede chiarimenti al Presidente della Regione e all’Assessore Regionale alla Salute, in merito alla paventata chiusura del reparto di chirurgia dell’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì e, qualora tale notizia dovesse essere fondata, su quali azioni urgenti ed immediate sono state predisposte per scongiurare un evento che provocherebbe gravissimi disservizi alla popolazione di Canicattì e del suo vasto hinterland.

Il Partito democratico di Canicattì, facendosi interprete delle preoccupazioni diffuse tra la popolazione, promuoverà ogni azione necessaria finalizzata a difendere e tutelare il nostro presidio ospedaliero e, con esso, il diritto alla salute dei canicattinesi.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione:

TITOLO: chiarimenti in merito alla paventata chiusura del reparto chirurgia dell’Ospedale Barone

Lombardo di Canicattì (AG).

DESTINATARI

al Presidente della Regione Siciliana; all’Assessore regionale della Salute,

TESTO

premesso che

l’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì (AG) garantisce il servizio sanitario al comprensorio di cui

fanno parte i Comuni di Camastra, Naro, Castrofilippo, Campobello di Licata, Ravanusa, Racalmuto

e Grotte.

Rilevato che

come denunciato più volte dallo scrivente, la struttura in oggetto presenta da tempo preoccupanti

disfunzioni legate all’insufficienza di organico, causa di disservizi, nonché alla deficienza della

strumentazione sanitaria, alle gravissime carenze infrastrutturali, connesse allo stato di manutenzione

della struttura;

da notizie di stampa si apprende della paventata chiusura del reparto di Chirurgia determinata dalla

predetta carenza di personale.

Considerato che

la chiusura dell’unità operativa in oggetto ha destato preoccupazioni e proteste da parte dei cittadini

del territorio interessato;

sembra unanime il grido d’allarme proveniente dai territori che vede il servizio sanitario regionale

soffrire di forti criticità strutturali e problematiche connesse al fabbisogno di figure specializzate nei

diversi settori in ambito sanitario, che trovano difficile soluzione nonostante le ingenti risorse messe

a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui spesa sembra non essere

adeguatamente celere,

per sapere

se vi sia l’intenzione di porre in essere tutte le misure necessarie a risolvere celermente le

problematiche esposte, al fine di garantire adeguati livelli essenziali di assistenza alla popolazione

interessata.

FIRMATARI

On. Michele Catanzaro