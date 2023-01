I consigliere comunali del gruppo FDI in Consiglio comunale a Canicattì, Giuseppe Lalicata e Liliana Marchese Ragona Liliana, così come previsto dallo Statuto Comunale e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, hanno trasmesso un’interrogazione a risposta scritta e orale sul seguente punto: “Interventi di manutenzione e/o riparazione di strade

comunali – Via Giacomo Matteotti.

Di seguito l’Interrogazione depositata.

I CONSIGLIERI COMUNALI SOTTOSCRITTORI

Presentano INTERROGAZIONE a risposta scritta e orale

VISTO l’art. 32, comma 1 dello Statuto Comunale, che recita sinteticamente quanto segue “I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni…”; VISTO l’art. 32, comma 2 dello Statuto Comunale, che recita quanto segue “L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento”; VISTI gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni, d’ora in poi “Regolamento”; PREMESSO che nel nostro Comune diverse strade comunali si presentano in cattivo stato di conservazione; VISTO il tratto di strada comunale denominato Via Giacomo Matteotti nel tratto tra il civico 2 (punto A) e il civico 16 (punto B) – vedi stralci planimetrici e foto a seguire – che si presenta in

cattivo stato di conservazione con diverse e grandi buche nel manto stradale, tali da rendere in alcuni tratti impossibile il transito carrabile.

CONSIDERATO che a causa della totale mancanza di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, il suddetto tratto di strada versa in condizioni di precarietà e di difficile transitabilità;

VISTO che il tratto di strada in questione ha una lunghezza di circa 40 m; PRESO ATTO delle innumerevoli segnalazioni di diversi cittadini residenti in quella via, con la quale lamentano innumerevoli disaggi nell’attraversare quel tratto di strada anche più volte al

giorno; VISTO l’art. 2051 c.c, secondo cui il Comune è da ritenere responsabile a titolo di “responsabilità da cosa in custodia” (in quanto il Comune è responsabile della manutenzione delle strade comunali);

CONSIDERATO che sono frequenti le azioni di risarcimento danni nei confronti del comune, per sinistri occorsi a causa di buche o altre insidie stradali, segnaletiche che traggono in inganno e, in generale, difetti di manutenzione della strada, di cui l’ente proprietario (Comune di Canicattì) è tenuto a garantire l’efficienza; TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO e VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio; SI INTERROGA Il Sindaco e l’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici Per avere notizie e conoscere gli intendimenti della loro azione amministrativa, per tanto si chiede di avere risposta scritta e orale sui seguenti punti: 1) Se è intenzione dell’amministrazione in carica procedere con la sistemazione del tratto di strada denominato via Giacomo Matteotti, almeno nel tratto <> come sopra individuato per una lunghezza di circa 40 m; 2) Se esiste un progetto complessivo, capace di avere un quadro d’intervento unitario, per la programmazione e la pianificazione della manutenzione e/o riparazione di tutte le strade comunali all’interno del centro abitato.