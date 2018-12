Canicattì, interventi di pulizia straordinaria in contrada Rinazzi (Foto)

Print This Post

Dopo le numerose lamentele inerenti il pessimo stato delle strade canicattinesi, l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di lavori di pulizia e manutenzione delle strade urbane ed extraurbane.

Ieri mattino gli operai del Comune hanno attenzionato la zona di via De Gasperi, via della Costituzione e contrada Rinazzi, cercando di attenuare i disagi.

Nei prossimi giorni gli interventi proseguiranno in altre zone del territorio comunale per cercare di rispondere in maniera efficiente, nonostante le limitate disponibilità finanziarie dell’Ente, alle esigenze espresse dai cittadini. Gli interventi di pulizia straordinaria coinvolgeranno l’intero territorio di Canicattì.