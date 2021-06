Denunciato per il reato di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. È quanto accaduto ad un uomo originario di Canicattì resosi protagonista, secondo quanto ricostruito dai poliziotti del locale Commissariato guidati dal Vice Questore Cesare Castelli, di un investimento ai danni di un pedone senza però fermarsi a prestare soccorso.

Il fattaccio sarebbe avvenuto lo scorso 28 Agosto dove la vittima del sinistro quando stava attraversando tranquillamente la strada in compagnia del nipotino quando, improvvisamente, sarebbe stato travolto dal presunto colpevole che si sarebbe così dato alla fuga repentina.

Fortunatamente per il malcapitato immediate sono stati i soccorsi prestati dai passanti che hanno assistito alla scena prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118 e del suo trasferimento all’ospedale Barone Lombardo per le cure del caso.

Sul posto anche gli agenti di polizia canicattinesi i quali hanno immediatamente avviato le indagini servendosi della visione delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza poste nella zona riuscendo a risalire al mezzo incriminato e all’autista, identità confermata anche dai testimoni che avrebbero assistito alla scena.

Di Pietro Geremia