Gli agenti del commissariato di polizia di Canicattì hanno denunciato in stato di libertà un trentenne accusato di omissione di soccorso e lesioni personali. Il giovane a bordo della sua Renault Clio, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe travolto l’anziano ed invece di fermarsi e prestare soccorso sarebbe fuggito via. A rintracciare il pirata della strada sono stati gli agenti. L’anziano trasferito in ospedale ha riportato un brutto trauma cranico.