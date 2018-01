Canicattì, istanza per il bonus bebè: c’è tempo fino al 15 gennaio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, prevede l’assegnazione di un bonus di mille euro in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dall’ 01 gennaio 2017 sino al 31 Dicembre 2017.

L’istanza va presentata entro il 15 gennaio 2018 per i nati dallo 01 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 su specifico modello da ritirare presso lo sportello degli Uffici comunali siti in Via Cavallotti presso Palazzo Stella ovvero scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.canicati.ag.it e corredata dai seguenti documenti:



– fotocopia del documento di riconoscimento delle istanze in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del

D.P.R. 445/2000;



– attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all’anno 2016;

– in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

– copia dell’eventuale provvedimento di adozione.



La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio.

La definizione della graduatoria dei beneficiari sarà redatta a cura dell’Amministrazione Regionale