Canicattì, istituita in via sperimentale zona ZTL a Piazza Dante

Il comune di Canicattì ha deciso di trasformare l’area di Piazza Dante in una zona ZTL.

La decisione dell’amministrazione è avvenuta in seguito alla richiesta del Presidente del Comitato Piazza Dante con la quale ha proposto la realizzazione di un’area pedonale nella suddetta piazza e in via Cattaneo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni infrasettimanali festivi, visto che in quei giorni la zona è particolarmente frequentata dai giovani.

A tal proposito in fase sperimentale, dal 14 al 16 giugno p.v. dalle 20:00 alle 02:00 del giorno successivo è istituita la Zona a Traffico Limitato in piazza Dante e in via Cattaneo (nel tratto compreso tra piazza Dante e corso Garibaldi). Sarà, pertanto, sospesa la circolazione veicolare in tutte le vie che si immettono in piazza Dante: via Cattaneo (tratto compreso tra piazza Dante e corso Garibaldi), via Manara, via Perez (tratto compreso tra piazza Dante e via Milano), via Goito e via Calatafimi.