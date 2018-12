Canicattì, juve club: organizzata la tradizionale “Muffulettata”(Foto)

Print This Post

Grande serata venerdì allo Juventus Official Fan Club di Canicattì dove i soci, in occasione della vigilia dell’Immacolata, hanno organizzato la tradizionale “muffulettata” con le rispettive famiglie.

Una Juve schiaccia record, concreta e pragmatica, che si impone sull’inter grazie al gol di Mandzukic e che vola sempre più in alto. Una vittoria anche partecipativa per i tifosi bianconeri di Canicattì vista la calorosa accoglienza in sede al Club e la buona riuscita dell’iniziativa.

Un plauso al Direttivo, e agli sponsor: La Torre Catering, GB Italia, Golose Tentazioni di Inglima, Pasticceria Amico Alessandro.

Di Vincenzo Ferrante Bannera