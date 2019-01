Canicattì, kit per la raccolta differenziata: il comune farà consegne a domicilio per anziani e disabili

Print This Post

Con una nota sul proprio profilo social di Facebook, il comune di Canicattì guidato dal sindaco Ettore Di Ventura, in accordo con l’assessore alle Politiche Ambientali Roberto Vella, ha informato la cittadinanza che è stato istituito un servizio di consegna a domicilio del Kit per la raccolta porta a porta a favore degli utenti intestatari della TARI che siano fisicamente inabili a recarsi sul luogo della distribuzione e non abbiano la possibilità di delegare alcuno al ritiro.

Coloro che versano in queste condizioni possono telefonare ai nn. 3293174610 o 09221838388 e lasciare il proprio nominativo e indirizzo. Dopo le opportune verifiche, personale incaricato provvederà alla consegna a domicilio dei mastelli.