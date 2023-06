Sabato 1° Luglio, alle ore 18,30, appuntamento al Circolo Di Compagnia di Canicattì per la conferenza organizzata dal Kiwanis Club Parnaso (Canicattì) con il patrocinio del Comune di Canicattì sul tema: DIRITTI DEI MINORI – MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MINORI SCOMPARSI.

Dopo i saluti della Presidente del club, Rosalba Fiduccia, Chair Distrettuale Kiwanis Area Comunicazione; di Carmelo Fazio, Presidente Circolo di Compagnia e di Gioachino Asti, Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, relazionerà C. Alessandro Mauceri, Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Chair Distrettuale dei service dell’Area Diritti dell’Infanzia.

Il Kiwanis International, il cui motto è “Serving the Children of the world”, da oltre 100 anni svolge attività di service a favore soprattutto dei bambini.

Il Kiwanis Distretto Italia San Marino ETS da anni si occupa tra l’altro dei diritti dei minori e in particolare dei minori stranieri non accompagnati e dei minori scomparsi.

Alla conferenza sono stati invitati le autorità civili, militari e religiose della città, i club service cittadini e i dirigenti scolastici.